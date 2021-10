Nouveau clip de Joyce Jonathan "Tant pis"

Simple et beau, comme elle... comme celle qui depuis 1 an est l'une des artistes françaises à vendre le plus de disques. Joyce jonathan n'est pas une poupée inodore qui alimente les pages people de nos magazines. C'est une musicienne, qui chante en respirant, qui chante comme elle respire, qui inspire la fraicheur d'un fruit à peine mûr. Juste ce qu'il faut...

"Tant pis" est le quatrième clip de son premier album. Joyce Jonathan, avec Grégoire (et d'autres... bientôt Irma) est l'une des superbes révélations de mymajorcompany.com

Joyce Jonathan sera en interview et en showcase en direct sur Tendance Ouest le samedi 26 mars à 18h00.

Découvrez le nouveau clip "Tant pis" de Joyce Jonathan sur tendanceouest.com