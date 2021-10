Caen : interpellation houleuse

Interpellation houleuse de trois personnes mardi 30 mars, rue Caponière à Caen. Un homme de 46 ans a, tout d'abord, menacé au couteau puis agressé son voisin qui n'a été que légèrement blessé. Au moment de l'arrivée sur place des forces de l'ordre, l'auteur de l'agression et deux de ses amis, un homme de 38 ans et une femme de 41 ans, apparemment alcoolisés, se sont rebellés contre les policiers. Bilan de l'affrontement : une fonctionnaire de police a été blessée à une côte, puis transportée au CHU de Caen et un autre gardien de la paix a évité de peu un coup de marteau. Les trois personnes finalement arrêtées ont été placés en garde à vue. La procédure est en cours.