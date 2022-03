Paris (AFP). Le Seuil renonce à publier le livre sur le Maroc d'Eric Laurent et Catherine Graciet

Le Seuil a annoncé lundi qu'il renonçait à publier le livre sur le Maroc des journalistes Eric Laurent et Catherine Graciet, arguant que "la relation de confiance" entre l'éditeur et les auteurs était "de facto dissoute". "Dans ces conditions, la publication envisagée ne saurait avoir lieu", indique la maison d'édition dans un communiqué. Eric Laurent et Catherine Graciet sont soupçonnés d'avoir tenté de monnayer l'abandon d'un projet de livre sur le roi du Maroc Mohammed VI contenant des informations supposées gênantes.

