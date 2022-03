Les faits divers du week-end à Rouen et dans l'agglo

Samedi 29 août

A 3h du matin, Police Secours est requis rue Beauvoisine à Rouen pour des perturbateurs. Arrivés à l'angle de la rue et du Boulevard de l'Yser, ils surprennent un véhicule changeant de voie sans actionner le clignotant. A la vue des policiers, le conducteur change de place avec le passager. Ils sont contrôlés : le conducteur, qui a laissé sa place, âgé de 28 ans et demeurant à Sotteville-lès-Rouen, est contrôlé positif à l'alcool et n'a plus le permis de conduire.

A 20h, à la gare SNCF, les policiers aperçoivent un homme fumant une cigarette artisanale. Il admet que c'est du cannabis. Sur lui est retrouvé un petit sachet de résine de cannabis. Agé de 24 ans et résidant à Paris, il a été interpellé.

Dimanche 30 août

A 1h du matin, rue de la Haie à Bois-Guillaume, un requérant prévient les policiers que plusieurs individus ont pénétré dans une école du groupe scolaire François Codet. Arrivées sur place, les forces de l'ordre aperçoivent quatre jeunes hommes aller et venir dans l'école avant de ressortir. Agés de 15 à 16 ans et habitant entre Bois-Guillaume et Rouen, ils ont tous été interpellés. Des boissons, des denrées alimentaires et des médailles avaient été dérobées.

A 1h05, une patrouille de police roule direction Darnétal. Les policiers aperçoivent un véhicule tourner sans clignotant dans la rue Saint-Gilles et se stationner devant la discothèque L'Underground. Le conducteur est contrôlé : il ne présente pas son permis et refuse le dépistage d'alcoolémie. Agé de 23 ans et habitant dans l'Eure, il accepte finalement de s'y soumettre une fois ramené au commissariat. Il est contrôlé positif.

A 4h du matin, les policiers patrouillent sur les quais bas rive droite vers la place Saint-Paul. Un véhicule roule à vive allure et fait des embardées sur la chaussée : ils décident de le contrôler. L'homme ne s'arrête pas, grille un feu rouge place Saint-Paul avant de s'arrêter quelques kilomètres plus loin, sur la RN 31 à hauteur du magasin Castorama. Dans son véhicule sont retrouvés un couteau papillon ainsi qu'un poing américain. Agé de 27 ans et habitant à Barentin, il a été contrôlé positif à l'alcool et possédait également de la résine de cannabis.

A 23h15, la BAC est requise sur un chantier à l'angle de la place des Mormons et de la rue Déhais à Oissel. Plusieurs individus y sont entrés pour siphonner du carburant dans un camion. L'un d'eux fait le guet pendant qu'un autre attend dans une voiturette sans permis. Les policiers les voient ressortir du chantier avec cinq bidons de carburant avant de vouloir prendre la fuite. Ils sont finalement interpellés. Ils résident tous à Oissel. Les quatre plus jeunes ont 16, 18, 21 et 22 ans. Le dernier, le père de deux des malfaiteurs, a 46 ans. Ils ont tous été placés en garde à vue.