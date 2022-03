Première rentrée à plein régime pour le pôle de formations santé de Caen

Le pôle de formations santé a ouvert ses portes voilà un an, non loin du CHU de Caen. Mais jusqu'à présent, il n'avait jamais accueilli en septembre l'ensemble des étudiants qui doivent y être formés. Neuf écoles paramédicales, qui dépendent du CHU de Caen, et comptent 700 étudiants, rejoignent la fac de médecine et ses 3 800 étudiants.

AUDIO : Sarah Chemtob, responsable administratif de la fac de médecine :