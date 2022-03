Fin du mercato à Malherbe : les cinq vérités de Xavier Gravelaine

Pour répondre à la demande de Patrice Garande, le coach du Stade Malherbe, de trouver un joueur offensif évoluant dans le couloir droit, les dirigeants bas-normand ont ciblé cinq joueurs ces derniers jours. "Avec notre bonne fin de saison et l'affaire de l'an passé, le Stade Malherbe en est sorti grandi. Et là, il n'y a pas de cadeaux. On est sur cinq joueurs, et tous les jours ça change. Dans l'état d'esprit de beaucoup de dirigeants ont fait peur, alors on ne prête pas aux conccurents ou alors très cher. Et comme on a bien vendu au mercato cet été, on est aux yeux de certains, un club riche. Donc on rajoute facilement 500 000 ou un million d'euros, et à partir de ce moment là, on va attendre", explique Xavier Gravelaine pour défendre le fait que l'ailier droit attendu depuis plusieurs semaines du côté du Stade Malherbe, ne soit toujours pas arrivé.

Xavier Gravelaine et l'image du Stade Malherbe Impossible de lire le son.

Ces derniers jours, plusieurs noms ont circulé dans la presse, comme ceux de Ryan Mendes ou Jérémy Pied. "Pied, il y a de fortes chances qu'il reste à Nice", commente Xavier Gravelaine, guère plus optimiste sur le dossier de Ryan Mendes. "Il se peut que nous n'ayons personne d'ici la fin du mercato".

Xavier Gravelaine sur les pistes caennaises Impossible de lire le son.

Xavier Gravelaine devrait passer l'essentiel de sa dernière journée d'août... au téléphone.