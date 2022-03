La date est fixée. Le samedi 28 novembre prochain, la bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg rouvrira ses portes, après trois années de rénovation. Située au coeur du centre culturel Quasar, elle sera adaptée à son époque.

Le bâtiment, autrefois réduit à sa grande façade en pierre et équipé de vitres opaques, est désormais plus lumineux. "Nous voulions que les passants voient ce qui se passe à l'intérieur de la bibliothèque, qui jusqu'ici était refermée sur elle même" explique Antoine Boisroux, architecte. La résille extérieure vient habiller le bâtiment, construit à la fin des années 70 :

La bibliothèque de Cherbourg ouvrira le 28 novembre (PHOTOS)

Liseuses en prêt

Outre la wifi disponible dans l'ensemble du bâtiment, les usagers pourront bénéficier de très nombreuses prises où brancher leurs ordinateurs portables, et de nombreux coins bureaux. Une salle de travail collectif sera aussi disponible sur demande. Des tablettes numériques seront utilsables sur place, des liseuses électroniques pourront même être empruntées, avec une sélection de livres numériques proposées par les bibliothécaires, comme l'explique Marine Cabon, directrice :

Piano, guitare, consoles...

Au sous-sol, un grand espace sera consacré aux romans pour adolescents, aux romans SF/polars/fantasy. Au premier étage, l'espace musique et cinéma proposera de nombreux CD et DVD, avec possibilité de pré-écoute sur place. Pour les plus mélomanes, un piano numérique en utilisation libre, des guitares qui pourront être empruntées, et une collection de partitions. Enfin, des consoles de jeux seront aussi en démonstration (Wii, Guitar Hero...).

Enfin, la bibliothèque sera équipée du système RFID, un système informatique qui simplifie les prêts et retours des livres. 90.000 documents ont ou vont être équipés de puces électroniques. Au total, le fond de la bibliothèque Jacques Prévert comprend environ 200.000 documents, soit le deuxième fond de Basse-Normandie. Il a fallu aussi pour la vingtaine de personnes qui composent l'équipe trier les livres, et déménager 4000 cartons.

Le coût des travaux s'élève à 10,5 millions d'euros, financés à 30% par la ville et à 70% par les collectivités locales.