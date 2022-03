Roye (France) (AFP). Roye: l'A1 bloquée par des gens du voyage, chaos pour les retours de vacances

Malgré des renforts de gendarmes sur l'autoroute A1 bloquée dans les deux sens au niveau de Roye (Somme) par une manifestation de gens du voyage depuis vendredi soir et qui se poursuivait samedi matin, les forces de l'ordre avouaient à demi-mot leur impuissance face à une situation qu'il ne souhaitaient pas envenimer. "C'est vrai, il y a du désordre", soupirait un gendarme aux avant-postes de Roye, commune de 6.200 habitants, au coeur de l'actualité depuis le début de semaine alors que la situation pourrait ne pas se débloquer avant une décision de justice attendue à 10H00 samedi. Cette manifestation survient quatre jours après qu'une fusillade a éclaté dans un camp voisin faisant quatre morts et trois blessés. La soixantaine de personnes auraient décidé de bloquer l'A1 pour contraindre les autorités à accepter que le fils d'une des victimes de la fusillade, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens pour vol et voie de fait, puisse assister aux funérailles de son père, sous escorte policière. La situation, "tendue" selon la préfecture, pourrait ne pas se débloquer avant 10H00 car la Coup d'appel d'Amiens doit statuer sur l'appel du fils incarcéré. Outre des feux de pneus, de paille et de palettes bloquant totalement la circulation dans les deux sens de l'une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe, la soixantaine de manifestants, munis de tronçonneuses, n'hésitaient pas à couper des arbres environnants ou utiliser des poubelles pour alimenter d'autres feux, notamment sur des ronds points situé près d'un camp de gens du voyage, sous le regard médusé de touristes, parfois restés bloqués des heures dans leur voiture. "Vers 21H30, nous avons été bloqués avant Roye. Il y avait beaucoup de familles autour et des étrangers rentrant chez eux: Belges, Britanniques et Hollandais", a indiqué à l'AFP Patrick Leduc, immobilisé dans son véhicule en ce week-end de retour de vacances. Les déviations mises en place ont certes pu désengorger le trafic mais Sanef comptabilisait à 08H00 encore 2 km de bouchons en direction de Lille. Du fait des déviations, une grande partie du réseau secondaire était également saturé durant la nuit, selon un photographe de l'AFP, laissant de nombreux touristes livrés à eux-mêmes en pleine campagne. Au niveau de l'autoroute, seuls quelques camions étaient encore bloqués samedi matin. Ces événements surviennent à proximité d'un camp de gens du voyage de Roye dans lequel une fusillade avait éclaté mardi faisant quatre morts et trois blessés. Agé de 73 ans, l'auteur présumé de la fusillade était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il a fait feu, tuant trois membres d'une même famille, une jeune femme de 19 ans, sa fille de neuf mois et son beau-père, ainsi qu'un gendarme de 44 ans. L'auteur présumé de la fusillade a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, et écroué.

