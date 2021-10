Ifs, championne de la démographie

Surtout, des quatre plus importantes communes de l’agglomération (Caen, Hérouville, Ifs et Mondeville), elle est la seule à avoir gagné des habitants entre 1999 et 2008, dates des deux derniers recensement de l’INSEE.

L’accent sur le logement

Pour expliquer cette évolution, plusieurs facteurs peuvent être avancés. L’un d’entre eux est le logement, avec un rythme moyen de 150 par an dans les années 90, et des pics à 250. En 2011, plus de 200 nouveaux logements doivent encore voir le jour. "C’est le fruit d’une politique de plusieurs municipalités successives avec un ralentissement ces dernières années, tout en gardant un taux de croissance positif pour le logement", rappelle le maire, Jean-Paul Gauchard. "La desserte en transport en commun avec notamment un terminal d’une ligne de tramway y contribue également, tout comme les infrastructures universitaires développées ces dernières années", ajoute-t-il. Les installations culturelles comme l’espace Jean Vilar, ou sportives, finissent de façonner l’attractivité ifoise.