Vienne (AFP). Tragédies en Autriche et en Méditerranée: l'Europe face à la folie de la crise migratoire

Au lendemain de la découverte macabre sur une autoroute autrichienne, au c?ur du continent européen, de 71 corps de migrants dans un camion, les autorités hongroises ont procédé vendredi à quatre interpellations liées à cette nouvelle tragédie qui illustre la "folie" de la crise migratoire. Au moment même où les opinions publiques européennes découvraient les images de ce camion charnier abandonné jeudi sur une bande d'arrêt d'urgence, au moins 76 migrants partis de Libye se noyaient dans un naufrage en Méditerranée en tentant de gagner les côtes italiennes. Ces tragédies interviennent au moment où l'Europe, de plus en plus débordée, tente de faire face à l'une de ses pires crises migratoires depuis des décennies. "Qui va arrêter cette folie?", a lancé, en Une sur fond noir, le journal autrichien Kurier. Les 71 migrants, dont les corps ont été retrouvés en Autriche, sont "probablement" des réfugiés originaires de Syrie, a annoncé vendredi la police autrichienne. Les forces de l'ordre autrichiennes et hongroises ont lancé une enquête conjointe et Budapest a procédé vendredi à l'interpellation de trois Bulgares - le propriétaire du camion, qui est d'origine libanaise, et deux chauffeurs - ainsi qu'un Afghan. Les hommes interpellés sont soupçonnés d'être "les petites mains () d'un gang bulgaro-hongrois de trafic d'êtres humains", selon le porte-parole de la police autrichienne, Hans Peter Doskozil. Un peu plus tôt dans la journée, les autorités autrichiennes avaient annoncé avoir finalement extrait les 71 cadavres en décomposition du poids lourd: "59 hommes, huit femmes et quatre enfants, dont une fillette âgée d'un ou deux ans et trois garçons de 8, 9 ou 10 ans". Le bilan est très supérieur à l'estimation initiale de 20 à 50 corps faite après la sordide découverte jeudi matin en bordure de l'autoroute A4, dans l'Etat oriental du Burgenland, près de la Hongrie et de la Slovaquie. Les forces de l'ordre ont indiqué que le moment et la raison des décès restaient à déterminer, mais qu'il y avait "une certaine probabilité" pour que les réfugiés soient morts asphyxiés. - ' Ma mère est morte dans mes bras' - Loin de l'Autriche, en Méditerranée, les corps d'au moins 76 migrants ont été repêchés après le naufrage jeudi d'une embarcation au large de la ville de Zouara, dans l'est de la Libye, a annoncé vendredi à l'AFP un porte-parole du Croissant rouge. Selon ce porte-parole, Mohammed al-Masrati, 198 personnes ont été secourues. Un responsable des gardes-côtes libyens a estimé qu'il y avait entre 300 et 400 migrants sur cette embarcation. Rescapé du naufrage, Shefaz Hamza, jeune Pakistanais de 17 ans, a passé neuf heures agrippé à un morceau de bois à attendre l'arrivée des secours. Sa mère et sa petite s?ur ont, elles, sombré sous ses yeux. Blotti contre son frère dans un commissariat près de Zouara, il a raconté à l'AFP, main sur le front, tête penchée, comment le bateau a commencé à prendre l'eau une heure et demi après le départ avant de soudainement se disloquer. "J'ai vu mon frère éloigner un homme d'un coup de pied parce qu'il essayait de lui arracher son gilet de sauvetage. Quant à ma petite s?ur, la dernière fois que je l'ai aperçue, une personne tentait de s'accrocher à ses épaules, la poussant vers le bas, avant qu'elle ne disparaisse sous l'eau", a-t-il déclaré. "Nous avons passé neuf heures dans l'eau, ma mère et moi, accrochés à un morceau de bois. Je n'ai pas cessé de lui dire que tout allait s'arranger mais elle n?a pas tenu le coup et a coulé à peine un quart d'heure avant que les secours n'arrivent", dit-il.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire