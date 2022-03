De l'album de la formation britannique, on connait déjà le possible nom : "A head full of dreams". Quant à celui de la diva, il s'agirait plutôt de "25", suite logique de son album "21" sorti en 2011.

Le dernier album de Coldplay "Ghost Stories" est sorti en mai 2014. En décembre dernier, le groupe avait dévoilé le titre "Miracles", présent sur la bande son du film du même nom d'Angelina Jolie.