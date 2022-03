Quatre blessés dans une collision frontale à Randonnai

L'accident s'est produit vers 16h50 sur la route qui relie L'Aigle à Longny-au-Perche, à hauteur de Randonnai. Une collision frontale entre deux voitures.

Dans la première, un homme âgé de 45 a été éjecté sur la chaussée. Son état très préocupant a conduit à le transporter au CHU de Caen.

Dans la seconde, un père et ses deux enfants âgés de 3 et 6 ans. Le plus jeune, dans un état grave lui aussi, a d'abord été pris en charge à l'hôpital d'Alençon, avant un transfert vers le CHU. Le père et le deuxième enfant, plus légèrement touchés, ont été hospitalisés à Alençon.