"Stolen Car", le titre de Mylène Farmer et Sting dévoilé

Ce morceau à la fois chanté en anglais et en français a été produit par Tristan Cara, plus connu du grand public sous le nom de The Avener, que l'on a pu découvrir avec son album "The Wandering of the Avener" et le titre "Fade out the lights".

Le titre "Stolen Car" est une reprise d'une chanson présente sur l'album de Sting "Sacred Loved", sorti en 2003. Il s'agirait aussi du prochain opus de la chanteuse, attendu pour décembre. En 2012 était sorti "Monkey me", écoulé à plus de 500 000 exemplaires.