Monaco (AFP). Ligue des champions: le PSG pas gâté avec le Real, Lyon souffle

La phase de poules de la Ligue des champions ne sera pas une partie de plaisir pour le Paris SG, tombé dans le même groupe que le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, alors que Lyon a été particulièrement gâté pour ses retrouvailles avec la grande Europe. Paris, triple champion de France en titre, n'a pas réellement pu profiter de son nouveau statut de tête de série et devra batailler pour espérer remporter un groupe A qui comprend également le Shakhtar Donetsk et Malmö. Difficile pour le club de la capitale de trouver pire tirage que le Real, dix fois vainqueur de l'épreuve-reine de l'UEFA. Certes, le PSG ne constitue pas un très bon souvenir pour les Merengue, éliminés par les Parisiens en 1993 (Coupe de l'UEFA) et 1994 (Coupe des coupes). Mais l'armada madrilène, emmenée par le trio BBC (Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo), a de quoi décourager n'importe quel adversaire. Paris a cependant du répondant et s'appuie sur un effectif étoilé depuis son rachat par le Qatar en 2011. Il pourra également demander des conseils à sa recrue-phare du mercato Angel Di Maria, grand artisan de la "decima" raflée par Madrid en 2014 sous les ordres d'un certain Carlo Ancelotti, parti de Paris un an plus tôt. Le PSG aurait pu espérer mieux mais pas de quoi remettre en question sa qualification pour les 8e de finale, le Shakhtar et Malmö étant largement à sa portée. Ce qui devrait garantir l'une des deux premières places du groupe à Zlatan Ibrahimovic et sa troupe. Ce 1er tour européen aura d'ailleurs une saveur particulière pour la superstar suédoise qui pourra refouler la pelouse de son club formateur. "Ibra" avait peut-être senti le coup venir puisqu'il avait espéré mercredi sur twitter "connaître la Ligue des champions à Malmö sur le terrain". - Dur pour la Juve - Pour Lyon, reversé dans le chapeau 3, le retour en C1 après trois ans d'absence s'annonce plus calme dans la poule H. Seul Valence, tombeur de Monaco en barrages, est de nature à rivaliser avec l'OL. Le Zenit Saint-Pétersbourg et La Gantoise ne devraient pas être des obstacles insurmontables pour accéder au prochain tour. A condition de retrouver un trio Valbuena-Fekir-Lacazette au top, ce qui est loin d'être le cas en ce début de saison. Parmi les "grands d'Europe", la Juventus Turin, finaliste de la dernière édition, aura du pain sur la planche dans le groupe D, avec le richissime Manchester City, qui a sorti le carnet de chèques à l'intersaison (Sterling, Ottamendi, en attendant peut-être De Bruyne) et aura à coeur d'effacer ses déconvenues régulières sur la scène continentale, et le FC Séville, lauréat de l'Europa League. Les autres favoris ne devraient, en revanche, pas avoir trop de soucis pour s'extraire de leurs groupes. Le FC Barcelone, tenant du titre, a hérité du Bayer Leverkusen, de la Roma et du BATE Borisov. Le Bayern Munich, quintuple champion d'Europe, n'aura qu'Arsenal comme opposant de taille dans la poule F. Manchester United, lui aussi de nouveau qualifié pour la Ligue des champions, peut souffler avec le PSV Eindhoven, le CSKA Moscou et Wolfsburg, tandis que l'Atletico Madrid, finaliste en 2014, ne risque pas d'être trop inquiété par le Benfica Lisbonne, Galatasaray et le "Petit Poucet" Astana. Enfin, la phase de groupes aura des allures de retour aux sources pour José Mourinho, qui croisera avec Chelsea la route de l'un de ses anciens clubs, le FC Porto, dans le groupe G. Les rencontres auront lieu du 15 septembre au 9 décembre. Calendrier du Paris SG et de l'Olympique Lyonnais en phase de groupes de Ligue des champions publié jeudi soir après le tirage au sort à Monaco: 1re journée

