Sorties cinéma de la semaine du mercredi 16 Mars

Aujourd'hui c’est mercredi, jour des sorties ciné ! Voici ma sélection de 4 films :

MA PART DU GATEAU

On commence avec le nouveau film de Cédric Klapisch, « Ma part du gateau » avec un casting au top. Vous y trouverez Gilles Lellouche, Karin Viard et Audrey Lamy par exemple. L'histoire d'une ouvrière licencié pour raison économique. Elle se retrouve à faire le ménage chez un homme riche, très riche. Et elle finit par apprendre qu'il est responsable de la fermeture de sa boite par le biais de ses transactions en bourse. Regardez dans cet extrait la reconversion de cette femme :

Vidéo 1 en bas de l'article

WORLD INVASION: Battle Los Angeles

Il y a aussi le film World invasion : battle los angeles, un film de science fiction avec Aaron Eckhart et Michelle Rodriguez. Des extra terrestres passent à l'attaque sur notre planète et dévastent tout sur leur passage, afin d'exterminer l'humanité et piller nos ressources. Mais des guerriers vont lutter jusqu’au bout, même si nous sommes très inférieurs en technologie et armement. Voici la bande annonce :

Vidéo 2 en bas de l'article

POLLEN

Aujourd'hui sort un documentaire de Disney qui s'appelle Pollen. Cela met en avant la relation magique entre les fleurs et les « pollinisateurs » comme les abeilles. Découvrez comment l'équilibre de la planète est intimement lié à cette histoire. Voici un aperçu de ce voyage au coeur de la nature:

Vidéo 3 en bas de l'article

LEGITIME DEFENSE

Enfin un film avec Jean-Paul Rouve : « Légitime défense ». La vie d'un homme bascule le jour où son père disparaît mystérieusement. En enquêtant, il découvre des parts d'ombre insoupçonné chez l'homme qu'il croyait connaître, des découvertes qui mettent la vie de sa famille en danger. Voici la bande annonce :

Vidéo 4 en bas de l'article