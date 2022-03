Paris (AFP). Lionel Messi élu meilleur joueur UEFA 2014-2015

Ronaldo-Messi, Messi-Ronaldo, Ronaldo-Messi et désormais de nouveau Messi-Ronaldo: l'Argentin a repris le pas sur le Portugais en lui reprenant jeudi sans surprise le trophée du meilleur joueur de la saison UEFA pour la saison 2014-2015. Dans la rivalité entre les deux extra-terrestres du foot mondial s'est enclenché le quatrième chapitre, avec en filigrane le Ballon d'Or 2016 qui se dessine. L'an 2007 avait constitué le prologue avec, sur le podium du Ballon d'Or décerné à Kaka, Ronaldo et Messi, dans cet ordre. La domination sans partage du duo Puce-CR7 pouvait commencer. Chapitre I: Ronaldo décroche son premier Ballon d'Or (2008), Messi est 2e. Chapitre II: Messi récolte un record de quatre Ballons d'Or consécutifs (2009, 2010, 2011, 2012), et Ronaldo finit trois fois sur la deuxième marche. Messi glane également le premier trophée de joueur UEFA (2011). Chapitre III: Ronaldo reprend la main avec les Ballons d'Or 2013 et 2014, ainsi que le trophée UEFA 2014 (succédant à Andres Iniesta et Franck Ribéry). Chapitre IV, nous voici en 2015, la Puce (28 ans) a rebondi: comme en 2009, elle fait le triplé Championnat-Coupe d'Espagne-Ligue des champions avec le FC Barcelone, en plus de la Supercoupe d'Europe. Avec un rôle encore une fois prépondérant: Messi a inscrit 43 buts en Liga et a fini en tête du classement des buteurs (10) et des passeurs (6) de Ligue des champions. - Ronaldo 'Pichichi' sans trophée - S'il n'a pas marqué en finale de C1 contre la Juventus (3-1), il a été à l'origine des deux derniers buts. Et il a, une fois de plus, participé à la légende de la compétition reine en inscrivant un doublé en trois minutes face au Bayern en demi-finale aller (3-0), avec surtout l'action mémorable où il fait perdre l'équilibre à Jerome Boateng puis pique son ballon devant Manuel Neuer. Dans ce tableau éclatant, les ombres au tableau ne risquaient pas de lui porter ombrage, que ce soit le nouvel échec en finale avec l'équipe d'Argentine, à la Copa America face au Chili aux tirs au but (un an après celle en Coupe du monde face à l'Allemagne), ou la défaite en Supercoupe d'Espagne (0-4, 1-1 face à l'Athletic Bilbao). Ombres qui ont en revanche obstrué la saison de son éternel rival (30 ans). Si Ronaldo a fini la saison passée en meilleur buteur de la Liga (48 réalisations) et de la C1 et ex-aequo avec Messi (10 buts), il n'a gagné aucun trophée. Mais sa nouvelle orgie de buts, 61 en 54 matches toutes compétitions confondues (66 en 60 rencontres si l'on ajoute celles du Portugal), lui garantit encore une fois sa place sur le podium du trophée UEFA pour la cinquième fois en cinq éditions, cas unique. Luis Suarez (28 ans) complète le podium: l'avant-centre du Barça avait déjà créé une petite sensation en devançant son coéquipier brésilien Neymar. En marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions à Monaco, le podium final s'est décanté avec un nouveau vote des 54 journalistes membres du jury, qui avaient déjà établi un top 10 lors d'un premier suffrage (4e: Buffon; 5e: Neymar; 6e: Hazard; 7e: Pirlo; 8e: Vidal; 9e: Tevez; 10e: Pogba). Dans le mano a mano Puce-CR7, rendez-vous en janvier 2016 pour l'attribution du Ballon d'Or 2016.

