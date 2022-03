Rouen : la Foire Saint-Romain "ne peut pas rester sur les quais"

Plusieurs chantiers sont en cours à la presqu'île de Waddington. L'objectif des travaux est d'accueillir de grandes manifestations dans des conditions optimales. "Deux millions d'euros ont été débloqués dans le but d'installer dans le cœur de Rouen un espace susceptible d'accueillir toutes les grandes manifestations", relate Frédéric Sanchez, président de la Métropole. Pour aménager le site, cinq kilomètres de cables ont été déployés pour garantir un réseau d'éléctricité fiable : "Le réseau sera mieux réparti, pour mieux répondre aux besoins des forains", explique le maître d'ouvrage responsable de l'électricité. La distribution d'eau et l'éclairage seront eux aussi améliorés.

Un aménagement optimisé

Tout est mis en œuvre pour que la foire Saint-Romain puisse s'installer dans des conditions de confort et de sécurité. "On ne peut plus rester sur les quais, chaque année les pompiers nous disent que ça n'est plus possible", explique Yvon Robert, maire de Rouen. "Grâce au déménagement, le gain d'espace des allées entre les manèges sera de 20%. C'est essentiel lorsque l'on sait que les manèges s'agrandissent et que les pompiers ne pouvaient plus intervenir sereinement". A la fin des travaux, prévus fin septembre, l'esplanade Saint-Gervais sera entièrement aménagée pour accueillir les forains. Il ne manque plus qu'un accord soit trouvé entre la municipalité et les forains pour l'installation de ces derniers sur le site. Une réunion est prévue début septembre pour en discuter, mais pas sûr qu'un résultat concret en ressorte.