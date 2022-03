Paris (AFP). Le climat des affaires au plus haut depuis 2011

Le climat des affaires s'est légèrement amélioré en août pour atteindre son plus haut niveau depuis l'été 2011, malgré une baisse des anticipations d'investissements dans l'industrie en 2015, a annoncé l'Insee jeudi. Le climat des affaires tous secteurs confondus s'est établi à 100 points contre 99 en juillet, retrouvant sa moyenne de long terme, a précisé l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice synthétisant le moral des industriels a lui aussi connu une légère progression, à 103 points contre 102 en juillet. Dans le détail, le climat des affaires a progressé de deux points dans les services et d'un point dans l'industrie et dans le bâtiment. Il a en revanche perdu un point dans le commerce de détail. "L'indicateur de retournement pour l'ensemble de l'économie est dans la zone indiquant une situation conjoncturelle favorable", note l'Insee. Concernant le moral des industriels, "tous les soldes d'opinion sont au-dessus de leur moyenne de long terme ou en sont très proches", souligne par ailleurs l'institut, qui indique que "les carnets de commande globaux" se sont regarnis en août. Cette hausse du moral des industriels intervient malgré une révision à la baisse, par les chefs d'entreprise du secteur industriel, de leurs investissements pour l'année 2015, souligne l'Insee. Interrogés en juillet, ces derniers ont indiqué anticiper une augmentation de 2% de leur investissement par rapport à 2014, loin des 7% qu'ils projetaient en avril. Les chefs d'entreprise déclarent en outre que leurs investissements ont progressé de 3% en 2014, en amélioration d'un point par rapport à leur estimation d'avril dernier. Concernant 2015, la révision à la baisse concerne essentiellement les secteurs de la fabrication de matériels de transport et celui des autres industries. "En 2015, l'investissement dans les secteurs des industries agro-alimentaires (+9 %) et des matériels de transport (+4 %) serait dynamique", indique l'institut. "Il continuerait à progresser très légèrement dans les secteurs des autres industries (+1% comme en 2014)" mais baisserait de 1% "dans l'industrie des biens d?équipement", détaille-t-il. "Les enquêtes auprès des chefs d'entreprises publiées ce matin témoignent d'une poursuite de la reprise: le climat des affaires est au plus haut depuis 4 ans et la reprise se diffuse dans l'économie", s'est félicité le ministre des Finances Michel Sapin. Pour lui, ces enquêtes montrent que "la stabilité de l'activité au 2e trimestre a été clairement temporaire, après un premier trimestre exceptionnellement fort". L'Insee a annoncé le 14 août dans une première estimation que la croissance avait été nulle au deuxième trimestre en France après avoir progressé de 0,7% au premier trimestre. Mais les industriels restent optimistes sur les perspectives générales de production du secteur dans son ensemble pour les mois à venir. "Ces enquêtes confortent notre prévision de croissance de 1% en 2015, avec des créations d'emplois qui redémarrent progressivement", a détaillé M. Sapin. Le climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité, est considéré comme un bon indicateur de ce que va être la croissance sur la période correspondante.

