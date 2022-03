Pour le compte de la 1ère journée de DH, le FC Rouen évoluait à domicile et grâce à deux buts inscrits par Stive Mendy (17ème) et un but contre son camp en toute fin de match, les Rouennais prennent provisoirement la tête du classement.

Prochaine journée de championnat le dimanche 30 août avec un déplacement à Grand-Quevilly.