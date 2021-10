Justin Bieber, jeune chanteur, découvert en 2009, fait tourner la tête des jeunes filles (et pas seulement). Justin Bieber dévoile son nouveau clip "That should Be Me" : une vidéo acoustique, qui fait mine de nous... de vous montrer les coulisses.

Fans, vous allez aimer ! Justin, la gueule d'ange, vous invite dans l'intimité de son travail, c'est...comme à la maison...

Devenu en un peu plus d'un an un incontournable de la scène internationale, Justin Bieber est le nouveau phénomène de la planète "fans" (on en oublierait presque Tokio Hotel...)

Mais... qu'est-ce que vous lui trouvez à Justin Bieber ?

Découvrez le nouveau clip de Justin Bieber "That should Be Me" sur tendanceouest.com