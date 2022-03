Roanoke (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: amis et collègues des journalistes assassinés sous le choc

"Pleins de vie, plein d'énergie", les deux journalistes assassinés aux Etats-Unis étaient regrettés mercredi par leurs amis et collègues, encore sous le choc de ces meurtres commis en direct. Le deuil se mettait douloureusement en place devant les studios de leur chaîne, WBDJ, à Roanoke, en Virginie (est). De nombreux anonymes étaient arrivés en silence, au coucher du soleil, pour déposer des bouquets sous un arbre orné de deux rubans de deuil. Des prêtres menaient des groupes de prières, et un camion à hot-dogs et hamburgers s'était installé, promettant que le bénéfice des ventes sera reversé aux proches des victimes. La reporter Alison Parker, 24 ans, et le caméraman Adam Ward, 27 ans, de la chaîne WDBJ7, ont été abattus mercredi matin alors qu'ils réalisaient une interview non loin de Roanoke. Identifié comme un ancien journaliste de la chaîne, qui s'est ensuite donné la mort, le tueur a non seulement commis son meurtre en direct mais a aussi filmé la scène, dont il a diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux. "Je suis restée abasourdie toute la journée", confie à l'AFP une de leurs collègues, la reporter Nadine Maeser, entourée d'amis et d'autres salariés de la chaîne. Elle s'apprêtait à se lever mercredi matin quand son rédacteur en chef l'a appelée, lui demandant de se rendre au travail au plus vite. "Quand nous sommes arrivés, nous avons attendu la confirmation (de la mort des journalistes) - et on l'a eue. () Depuis, nous essayons de nous serrer les coudes." Alison Parker et Adam Ward formaient chaque matin le duo de reporters de la petite chaîne WDBJ, qui couvre principalement les zones rurales du sud de la Virginie avec une équipe d'une cinquantaine de personnes. - 'Ils étaient pleins de vie' - "Ils étaient tous deux pleins de vie, pleins d'énergie", décrit Nadine Maeser. En privé, Alison Parker était en couple avec le présentateur du journal du soir de WDBJ, Chris Hurst. Adam Ward était fiancé à une journaliste de l'émission du matin, Melissa Ott. La fiancée d'Adam effectuait mercredi sa dernière journée au sein de WDBJ avant de prendre ses fonctions dans une chaîne plus importante, où Adam avait prévu de la suivre. Melissa Ott était en régie quand les meurtres ont eu lieu. Elle a vu la mort d'Adam en temps réel. "Être témoin d'un meurtre n'est jamais une chose facile", remarque Mme Maeser, qui est restée auprès d'elle toute la journée. "Mais si c'est la personne que vous aimez ? La personne avec laquelle vous avez l'intention de passer votre vie ?" "Je devais être sa demoiselle d'honneur. Ils devaient se marier l'été prochain à Charleston, en Caroline du Sud", a ajouté la journaliste, retenant ses larmes. Si elle ne connaissait pas personnellement le tireur, elle avait été une des deux personnes embauchées à son poste quand il a été congédié en 2013. "J'ai entendu de nombreuses histoires sur lui, avance la journaliste. Je peux juste dire que ce n'était pas facile de travailler avec lui." Un caméraman, Allen Francis, se rappelle avec émotion d'Alison, avec qui il travaillait lorsque Adam Ward était absent. "C'était vraiment super de travailler avec elle. Elle était toujours organisée. Elle savait exactement ce qu'elle voulait dans les tournages", se remémore-t-il. "Elle avait une vraie énergie en elle, en direct comme hors cadre", ajoute M. Francis, debout près de son pied de caméra alors que débute le journal du soir sur WDJB. Allen Francis connaissait le tireur. "Il était souvent hors du siège, en reportage", se souvient-il. "Je préfère ne rien en dire. Je préfère ne pas parler de lui."

