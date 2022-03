Washington (AFP). Etats-Unis: deux journalistes abattus pendant un direct en Virginie

Une reporter et un caméraman d'une chaîne de télévision locale en Virginie (est des Etats-Unis) ont été abattus lors d'un direct mercredi matin, selon les images de l'incident et l'employeur. La police recherchait activement le tireur mercredi matin. Sur les images filmées par le caméraman de WDBJ7-TV avant d'être tué, on entend d'abord des coups de feu, la caméra tombe ensuite au sol et filme les jambes du tireur qui abat hors champ la journaliste dont on entend seulement les cris. Les victimes ont été identifiées par le directeur général de la chaîne, Jeffrey Marks, comme étant Alison Parker et Adam Ward. "Nous avons établi grâce à l'aide de la police et de nos propres employés qu'Alison et Adam sont décédés ce matin peu après 06H45 quand les tirs ont été entendus", a déclaré Jeffrey Marks sur CNN. "Nous ignorons les motifs, nous ignorons qui est le suspect, ou le tueur", a-t-il poursuivi, disant s'être entretenu peu avant avec la police du conté de Franklin County. Le tireur est toujours recherché. Alison Parker avait décidé de fêter son dernier jour dans cette émission matinale, selon l'employeur. "Alison avait apporté des ballons. C'était sa dernière matinale et nous fêtions ça", selon son employeur.

