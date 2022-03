Heidenau (Allemagne) (AFP). Merkel face à l'extrême droite, l'afflux record de migrants en Europe continue

L'Allemagne ne fera preuve d'aucune "tolérance" pour les "abjectes" violences xénophobes, a martelé mercredi la chancelière Angela Merkel, huée par des extrémistes devant un foyer de réfugiés, alors qu'un nombre croissant de migrants affluent aux frontières de l'UE, en Hongrie notamment. "Il faut le dire clairement: il n'y aucune tolérance vis-à-vis de ceux qui remettent en question la dignité d'autrui", a martelé Mme Merkel à Heidenau (Saxe, est), qualifiant à nouveau de "honteuses" et "abjectes" les violences qui ont opposé dans cette petite ville extrémistes et policiers durant le week-end. Avant, pendant et après sa brève allocution, la chancelière a été huée par des sympathisants d'extrême droite scandant aussi "traîtresse" et "nous sommes la meute". Tenus à distance par la police, ces militants s'étaient mêlés à des badauds, formant un groupe d'environ 200 personnes. Au cours de sa visite du centre de réfugiés, à l'abri des micros et des caméras, Mme Merkel devait parler avec des résidents, personnels et représentants des forces de l'ordre. L'Allemagne attend 800.000 demandes d'asile en 2015, soit quatre fois plus que l'année précédente. Si 60% des Allemands (sondage de la chaîne ZDF du 21 août) jugent que le pays a les moyens de les accueillir, les coups d'éclats en hausse de l'extrême droite ont choqué l'opinion. Deux incidents ont encore eu lieu dans la nuit. A Leipzig (Saxe, est), un engin incendiaire a visé un bâtiment devant accueillir mercredi 56 demandeurs d'asile. A Parchim (nord-est), deux hommes ivres armés d'un couteau ont pénétré dans un centre d'accueil. - Traque et incident en Hongrie - Aux frontières extérieures de l'UE, la Hongrie, qui fait face depuis plusieurs jours à un afflux record de migrants et réfugiés à sa frontière avec la Serbie, a annoncé l'envoi prochain de 2.100 policiers en renfort pour traquer les immigrés illégaux. Mercredi matin, des incidents ont éclaté devant le principal foyer d'accueil, situé à Roszke, où la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour empêcher environ 200 personnes de quitter ce centre d'enregistrement. La veille, un nouveau record avait été atteint avec le passage en une journée de 2.500 personnes -- Syriens, Afghans et Pakistanais en majorité -- arrivant de Serbie. Depuis janvier, la Hongrie a enregistré 100.000 demandeurs d'asile et a entrepris d'ériger une clôture grillagée le long des 175 km de sa frontière avec la Serbie, qui devrait être achevée le 31 août. Mme Merkel, qui a appelé à plusieurs reprises l'Union européenne à agir pour répondre à l'ampleur de la crise migratoire, se rend jeudi à Vienne pour un sommet sur les Balkans de l'Ouest, région devenue, depuis quelques mois, l'une des principales portes d'entrée vers l'UE pour les Syriens ou les Irakiens fuyant la guerre mais aussi pour les Albanais, Kosovars ou Serbes en quête d'une vie meilleure. La patronne de la diplomatie de l'Union européenne (UE), Federica Mogherini sera aussi présente. - Schengen menacé? - En bus, à pied, passant sous les barbelés ou prenant d'assaut les trains, les scènes de chaos se multiplient en Europe orientale à mesure que des milliers de migrants avancent à travers le continent. Des milliers d'autres continuent de tenter la traversée périlleuse de la Méditerranée, où la seule semaine dernière 5.300 personnes ont été secourues par la marine italienne et la mission européenne Triton.

