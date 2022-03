Séoul (AFP). La Corée du Nord engagée dans une désescalade militaire

Les autorités nord-coréennes sont engagées dans une désescalade militaire progressive, à la suite de l'accord conclu entre Séoul et Pyongyang, ont annoncé mercredi les autorités sud-coréennes et américaines. Aux termes de l'accord conclu mardi après plus de 40 heures de négociations marathon dans le village frontalier de Panmunjom, où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de 1950-1953, le Nord avait accepté de mettre fin au "semi état de guerre" décrété par son dirigeant Kim Jong-Un une fois le silence revenu à la frontière. Les haut-parleurs diffusant à plein volume de la propagande se sont tus mardi. Un certain nombre de signes témoignant d'une démobilisation des forces nord-coréennes ont été notés, a dit le ministère sud-coréen de la Défense. "A mesure de la désescalade du Nord, nous réajustons notre propre posture défensive", a ajouté un porte-parole. Les armées des deux Etats rivaux avaient été placées pendant plusieurs jours en état d'alerte maximum. L'artillerie lourde nord-coréenne avait été déployée à la frontière tandis que des avions de chasse sud-coréens et américains menaient des exercices de simulation de bombardements. De son côté, le Pentagone a également confirmé un apaisement du côté nord-coréen de la frontière. La dernière crise est née après l'explosion de mines antipersonnel qui a mutilé au début du mois deux soldats sud-coréens à la frontière. La responsabilité de cet incident était imputée par Séoul à Pyongyang, qui a recommencé sa guerre de propagande après 11 années de silence. Pyongyang avait démenti avoir eu le moindre rôle à ce propos et avait menacé la Corée du Sud de frappes militaires. La Corée du Nord a exprimé "ses regrets" pour l'affaire des mines sans toutefois reconnaître sa responsabilité.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire