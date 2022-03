Le Boëdic a sombré dans le canal de Caen avec son carburant

24 mètres de long et 6,3 mètres de large : on peut encore apercevoir depuis le quai du bassin de Calix, le pont du Boëdic, qui a sombré ce mardi suite, probablement, à une voie d'eau. Resté à quai depuis quelque temps, il semblerait que les intempéries de ces dernières heures aient fragilisé le bateau, dont la partie émergée montrait des signes de vieillesse.

Arrivés sur place vers 15h, les pompiers n'ont pu que constater que le bateau continuait de couler, et ont fait en sorte de contenir la pollution. On estime entre 200 et 400 litres la capacité du réservoir de carburant du bâtiment, dont des traces ont été relevées à plusieurs centaines de mètres autour de l'épave.

Le Capitaine Bruno Mostowyk est chef de colonne au SDIS du Calvados, il décrit l'action des pompiers et l'étendue de la pollution constatée :