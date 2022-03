GDE: des éléments" troublants" ressortent à l'occasion de la venue de Ségolène Royal

Dans ce communiqué, ces opposants au site d'enfouissement, qui vont jusqu'à utiliser le terme de « collusion », rappellent que Hugues Moutouh, a été nommé conseiller spécial du Ministre de l'Intérieur Claude Guéant le 4 mars 2011, à l'époque où le préfet de l'Orne n'a pas interjeté appel sur l'autorisation d'ouverture du site de GDE, qui avait été imposé le 18 février de la même année (quelques jours plus tôt) par le tribunal administratif de Caen. Or, Claude Guéant était le supérieur hiérarchique de ce préfet de l'Orne et Hugues Moutouh est depuis, devenu le directeur de GDE.

Ils s'interrogent aussi sur les relations entre GDE et le Ministère de l'environnement, rappelant que l'entreprise a sauvé financièrement le club de foot de Valenciennes qui était en cessation de paiement : Valenciennes, terre de Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'écologie en 2010, année de refus d'ouverture du site de Nonant le Pin, par le Préfet de l'Orne de l'époque. Hugues Moutouh était président de la structure sociale qui détenait les actions de ce club de foot.

Le FRO, qui estime logique ce refus de l'ouverture du site ornais par le préfet de l'Orne de l'époque, s'interroge sur « la rupture, ensuite, dans le positionnement des décideurs, qui ne peut être compris ».

Le FRO évoque le conflit d'intérêts, et les responsables administratifs et de l’État qui ont perdu tout sens de l'intérêt général.