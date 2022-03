Rentrée scolaire : effectifs en légère hausse à Caen

Dans la capitale bas-normande, la réforme des rythmes scolaires semble désormais digérée. Deux ans après sa mise en place à Caen, la formule semble bien rodée. "Le recrutement des animateurs est bouclé, même s'il faudra, tout au long de l'année, procéder à des ajustements au cas par cas, annonce le maire, Joël Bruneau. Et sur les deux millions d'euros prévus pour financer ce dispositif, nous avons réussi à baisser la facture à 1,7 million en optant pour trois heures d'activité plutôt que quatre, sauf dans les écoles des quartiers prioritaires".

Effectifs en hausse

En maternelle, la pause méridienne de 45 minutes, "reconnue comme nécessaire par l'ensemble des professionnels de l'éducation", selon Amandine François, maire-adjointe en charge des affaires scolaires, est généralisée. Les activité se dérouleront ensuite, sur une période de 45 minutes également les lundis, mardis, jeudis et vendredis. En élémentaire, les établissements ont eu le choix d'opter pour l'une des trois organisations possibles : quatre séances de 45 minutes, trois séances d'une heure ou deux séances d'1h30.

Mardi 1er septembre, quelque 9 300 enfants effectueront leur rentrée à Caen, dont 6 540 dans les 31 sites scolaires publics. "Le nombre d'élèves est en légère hausse dans le public puisqu'ils étaient 6 373 en 2013, puis 6 418 l'an passé." L'évolution démographique pousse à quelques ajustements. Un poste d'enseignant est ainsi créé à Lesage, Lechatellier (2), Senghor et Maladrerie, pour un retrait à Guynemer, Pigacière, Clos Herbert et Léger. La principale nouveauté de la rentrée concerne l'implantation d'une classe spécifique pour les enfants autistes, au sein même de l'école Michel Trégore. Une structure unique dans le Calvados, un an après la mise en place du même type d'accueil dans une école de Cherbourg l'an passé. "Nous avons choisi ce lieu car nous avons pu y aménager une salle de soins qui était nécessaire".