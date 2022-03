À Rouen, le roller derby n'est pas qu'une affaire de filles

Elles ont des pseudos de catcheuses, mi-girly mi-punk, comme autant d'étendards du féminisme. Elles ont donné à leur formation un nom douteux et pourtant, les Veuves Noires sont fréquentables. Les Croque-Morts vous le diront. Ils forment l'équipe masculine fraîchement débarquée et s'entraînent parfois avec leurs homologues féminines, qui en font leur fierté. Pour Magalie, "Fée Lée" sur la piste, l'entraînement mixte relève du symbole. "En général, les femmes se battent pour faire valoir leur place dans les sports masculins, rappelle-t-elle. Que des hommes investissent un sport à la base 100% féminin, c'est rare".

Aucun prérequis

Apparue il y a un an, l'équipe des Croque-Morts compte même dans ses rangs deux membres de l'équipe de France. Pourtant, il n'y a pas de sélection préalable à l'inscription. Ne pas savoir patiner n'est même pas rédhibitoire. Seulement, le débutant ne participe à aucun match avant d'avoir validé le "minimum skill", un test pratique et théorique. "La partie pratique permet de vérifier si l'on sait se mettre en sécurité, sécuriser les autres et si l'on sait tomber, se souvient Magalie, qui a dû attendre six mois avant de participer à sa première rencontre. La partie théorique porte sur les règles, assez complexes, du roller derby". Ensuite, mieux vaut ne pas craindre les bleus !

Pratique. Journée découverte le 30 août, de 10h à 18h. Complexe St-Exupéry. Inscriptions sur Facebook : Roller Derby Rouen, Les Veuves Noires.