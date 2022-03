New York (AFP). Wall Street résiste mieux que les autres Bourses

Wall Street limitait ses pertes lundi à la mi-journée, après avoir plongé à l'ouverture dans le sillage des Bourses européennes et asiatiques, mais semblait se diriger vers une nouvelle clôture en nette baisse face à la peur d'une contagion du ralentissement économique chinois. Vers 16H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average cédait 1,95%, soit 321,02 points, à 16.138,73 points, après avoir perdu jusqu'à 6,62% (1.089,42 points) cinq minutes après l'ouverture. Le Nasdaq, à dominante technologique, reculait de 1,82%, soit 85,75 points, à 4.620,29 points. L'indice élargi S&P 500, très suivi par les investisseurs, reculait de 2,11%, soit 41,64 points, à 1.929,25 points. Si cette tendance se confirme, Wall Street se dirigerait vers sa cinquième séance de baisse consécutive. Le marché américain chutait tout de même moins que les autres, parce que "nous avions anticipé la chute des marchés européens et asiatiques, avec de gros reculs jeudi et vendredi, et l'Europe et l'Asie ont réagi à notre chute de vendredi", a estimé Sam Stovall, de Standard and Poor's Capital Market. A Shanghai, l'indice composite a clôturé en baisse de 8,49%, sa plus forte baisse journalière depuis février 2007, effaçant tous les gains enregistrés depuis le début de l'année. A Tokyo, l'indice Nikkei a terminé la journée en baisse de 4,61%, à un plus bas de six mois. En Europe, Francfort a chuté de 4,70%, Londres de 4,67% et Paris de 5,35%. Mais en ce qui concerne les Etats-Unis, le marché est mûr pour un rebond au moins technique, estimait M. Stovall. "Les marchés ont trop vendu", a-t-il dit, "et les investisseurs ont des raisons de penser que le temps est venu d'un soulagement au moins à court terme", même si "il est trop tôt pour savoir si le recul global est terminé". La chute des indices de la semaine dernière a représenté l'évaporation de quelque 1.100 milliards de dollars de valorisation, selon Howard Silverblatt, chez Standard and Poor's Capital IQ. "Si le S&P finit la séance sous les 1.917 points, cela représente un recul de 10% depuis son pic, pour la première fois depuis 47 mois (juillet 2011) alors qu'en moyenne l'écart entre de telles corrections est de 18 mois", a souligné M. Stovall. Alors que parallèlement les cours du pétrole reculaient eux aussi fortement, "le danger maintenant est que les marchés (d'actions et de matières premières) commencent à évoluer de nouveau ensemble, comme cela a été le cas lors de l'explosion de la bulle internet en 2000 et comme lorsque ce qui était une crise des marchés émergents s'est transformée en récession aux Etats-Unis", a souligné Kit Juckes de Société Générale. Aucun indicateur ou résultat majeur susceptible d'apporter des informations sur la santé de l'économie américaine n'était à l'agenda ce lundi, laissant les investisseurs s'interroger sur l'attitude des banques centrales, dont les responsables doivent se réunir en fin de semaine dans le Wyoming (nord des Etats-Unis). - marché obligataire indécis - Les valeurs liées à l'énergie étaient parmi les plus touchées par la dégringolade, perdant globalement 3,18%. Ainsi Chevron lâchait 2,95% à 73,53 dollars, et la société de services pétroliers Halliburton 3,11% à 34,58 dollars. Apple, dont les investisseurs craignent pourtant qu'il ne soit touché de plein fouet par le ralentissement chinois, s'inscrivait en revanche en petite reprise de +0,89% à 106,70,28 dollars après que son PDG Tim Cook a indiqué dans un email qu'il restait confiant sur les perspectives offertes par le marché chinois. Le site chinois Alibaba lâchait quant à lui 4,22% à 65,30 dollars, passant sous les 68 dollars qui était son prix d'introduction en Bourse il y a près d'un an. En revanche, le secteur des services de base dans son ensemble, considéré comme relativement peu exposé aux risques conjoncturels affichait un recul modeste de seulement 1,62%. Le marché obligataire pour sa part était plutôt indécis: le rendement des bons du Trésor à dix ans baissait un peu à 2,024% contre 2,046% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans se stabilisait à 2,739% contre 2,738% auparavant.

