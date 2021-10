Sortir en région: mardi 15 mars

Ce soir découvrez le nouveau stand-up de Jamel Debbouze au Zénith.

La plus grande salle de la région reçoit également jeudi le groupe "Mes Souliers sont Rouges", créé en 1991 par 4 musiciens de la région, Mes Souliers Sont Rouges ont choisi de faire de la musique populaire telle qu'on la joue au Québec, en Irlande et en Louisiane. Ils se reforment le temps d'une soirée avec l'équipe d'origine pour proposer une soirée festive et exceptionnelle à l'occasion des 10 ans de Tandem et des 20 ans du plus célèbre groupe Normand.

Concert de reggae à Thury Harcourt avec Fady Mélo qui sera vendredi à Villers Bocage et samedi à Argences, toutes les dates de la tournée de Fady Mélo en Normandie sur myspace.com/fadymelo

Au théâtre de St Lô, un spectacle humoristique sur les complexes, le nom de ce spectacle "Les contes de la fille moche".



Molière va revivre ce soir au théâtre d'Avranches ou sera présenté la comédie en 5 actes: Tartuffe ou l'imposteur à 20h30



Vous allez à la fois rire et en même temps être ému à Granville autour du spectacle "Embrasser les ombres".

L'histoire d'un écrivain, prix Nobel qui vit retirer du monde face à la mer avec sa femme. C'est à l'Archipel à 20h30.



A l'espace culturel de St James, de la danse autour des mythes et légendes à 20h30