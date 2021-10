La crise nucléaire que traverse le Japon a des répercussions jusqu'à l'usine Areva La Hague.

Et pour cause, on retrouve du Mox à l'intérieur du réacteur n°3 qui a été endommagé ce matin par une explosion à la centrale Fukushima.

Décrié par les antinucléaires, puisque selon eux plus dangereux, ce mélange d'uranium et de plutonium est justement fabriqué à l'usine de la Hague.

Un vrai problème pour Yannick Rousselet. Le chargé de campagne énergie à Greenpeace appelle à arrêter tout ça...