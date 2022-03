Petit-Quevilly : il tire avec son pistolet dans son appartement... pour le tester

La Brigade Anti-Criminalité est requise dimanche 23 août à 17h boulevard Stanislas Girargin à Petit-Quevilly, où des coups de feu sont tirés depuis un appartement. Les policiers arrivent sur place. Ils retrouvent une douille percutée au sol et entendent des détonations et des coups de culasses aux étages.

Ils se mettent en protection et protègent également un couple qui quitte son appartement. Ils mettent en alerte la force d'intervention de la police nationale lorsqu'un homme, né en 1992 et habitant Rouen, descend de l'immeuble en expliquant qu'il vient de l'appartement de sa cousine situé au 4e étage. Le jeune homme explique aux policiers ne pas avoir entendu de coups de feu avant de changer de version.

Arme de poing, cartouches et couteau de survie dans le logement

Il explique que sa cousine, son compagnon ainsi que son beau-frère se trouvent dans l'appartement et que son beau-frère est en possession d'un pistolet d'alarme. Les policiers progressent jusqu'au 4e étage et pénètrent dans l'appartement. Ils interpellent un individu, né en 1980, dans les toilettes. Une jeune femme, est assise sur le canapé, apeurée.

Les forces de l'ordre découvrent une malette ouverte avec une arme de poing, des cartouches et un couteau de survie à l'intérieur. L'individu qui avait tiré plusieurs cartouches à gaz a été interpellé et placé en garde à vue. Il a expliqué avoir voulu essayer son arme et nie tout intention de violence.