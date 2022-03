Kiev (AFP). Kiev accuse Moscou d'avoir envoyé des convois militaires dans l'Est

Le président ukrainien Petro Porochenko a accusé lundi la Russie d'avoir envoyé trois "gros convois militaires" dans l'Est séparatiste prorusse, quelques heures avant un sommet à Berlin avec ses homologues allemand et français sur la crise ukrainienne. "Cette semaine, trois gros convois militaires ont traversé notre frontière en direction de Lougansk, Donetsk (capitales des régions rebelles, ndlr) et Debaltseve (noeud stratégique reliant les deux capitales, ndlr)", a déclaré M. Porochenko à l'occasion d'une marche militaire dans le centre de Kiev pour le 24e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. "Moscou a fourni aux rebelles jusqu'à 500 chars, 400 systèmes d'artillerie et 950 véhicules blindés", a également indiqué le chef de l'Etat ukrainien sans préciser sur quelle période. La Russie "n'a toujours pas renoncé à l'idée d'une intervention directe ou à un assaut des rebelles à l'intérieur du pays" en dépit des sanctions occidentales qui "portent un coup dur à l'économie russe", a lancé le président ukrainien. Selon lui, 50.000 soldats russes sont déployés à la frontière de l'Ukraine et 9.000 responsables militaires russes font partie des 40.000 hommes qui font face aux forces ukrainiennes dans l'Est séparatiste prorusse. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie d'armer les rebelles de l'Est et d'y avoir déployé des troupes régulières, ce que Moscou dément catégoriquement. Plus de 6.800 personnes, principalement des civils ont péri depuis le début du conflit en avril 2014. Pour M. Porochenko, dans l'année à venir, l'Ukraine va être comme une personne qui doit "marcher sur une fine couche de glace où chaque pas imprudent pourrait devenir fatal". "La guerre pour l'Indépendance dure toujours et on ne peut la vaincre qu'en réunissant les efforts militaires, le talent diplomatique, la responsabilité politique et une patience de fer", a-t-il conclu. Contrairement à l'année précédente, des armes lourdes n'ont pas été exhibées sur l'avenue principale de Kiev, Khrechtchatik, à l'occasion de la fête de l'Indépendance. En revanche, des soldats qui ont combattu les rebelles séparatistes ont marché dans le centre-ville, salués par des Ukrainiens dont la plupart portaient des chemises brodées traditionnelles. A Donetsk, bastion des rebelles prorusses, quelque 300 personnes se sont réunies dans le centre-ville pour dénoncer ce qu'ils ont appelé la "Journée de la Dépendance de l'Ukraine" en brandissant des affiches "Non aux fascisme!", "Porochenko, tu as du sang sur les mains" ou "nous sommes contre la guerre", a constaté une journaliste de l'AFP. "Nous sommes ici pour dire au gouvernement ukrainien qu'ils ne sont pas indépendants. Ils dépendent de l'Amérique et des consignes d'Obama", a lancé Katerina Evguéniavna, une retraitée de 64 ans.

