Rouen : ivre, il refuse d'obtempérer et se rebelle

Dimanche 23 août vers 3h15, Police Secours patrouille rue Armand Carrel à Rouen lorsqu'elle aperçoit une Renault Espace circuler sur la voie Teor rue Alsace Lorraine, les feux anti-brouillards avant allumés. A la vue des policiers, le véhicule accélère.

Les forces de l'ordre décident alors de le contrôler et activent les gyrophares. Le véhicule se dirige vers le CHU, percute la double barrière qui permet d'y accéder et la casse. Il prend ensuite le boulevard Gambetta en contre-sens et s'arrête au rond-point qui permet de se diriger vers Darnétal. Sa vitre avant gauche est brisée.

Les policiers tentent de l'interpeller, le conducteur, un homme né en 1972 et demeurant Aubevoye dans l'Eure, se débat et refuse d'être menotté. Les policiers découvrent alors deux passagers dans le véhicule, tous les deux nés en 1985 et demeurant Gaillon.

Le conducteur, qui avait 2,04g d'alcool dans le sang a été interpellé pour conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer, dégradation et vol de biens publics et rébellion.