En quelques mois seulement, Guillaume Grand s'est imposé dans le paysage musical français.

Des mélodies simples (ce n'est pas péjoratif!) et jolies (ce n'est pas péjoratif non plus...).

A la suite de son premier single "Toi et moi", -un carton radio- Guillaume Grand dévoile le clip de son deuxième single "L'amour est laid". Toujours bien entouré l'artiste : une jolie femme, un poète clown triste et... ça marche.

Découvrez le nouveau clip de Guillaume Grand : "L'amour est laid".