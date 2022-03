Paris (AFP). Ligue 1: l'OM de Michel revient dans le jeu

C'était sa première séance, et le rideau sur Marseille s'est levé : l'OM a remporté son premier match de la saison en atomisant Troyes (6-0), pour les débuts de son entraîneur espagnol, ledit Michel, dimanche pour la 3e journée de Ligue 1. . Marseille à la fête Après deux défaites sans marquer de but (1-0 contre Caen et à Reims) et la démission fracassante de Marcelo Bielsa, l'OM était sous haute pression, son nouvel entraîneur aussi. Et ils ont fait l'essentiel, le résultat, permettant au club de remonter à la 13e place de L1, tout en y ajoutant la manière Ce n'était jamais que Troyes en face, un bien tendre promu, mais Marseille a peut-être lancé sa saison, à confirmer prochainement à Guingamp et face à Bastia avant son premier gros test, contre Lyon. Comme un symbole, ce sont deux revanchards qui ont été prépondérants. Barrada, à la saison 2014-2015 cauchemardesque et que Michel avait entraîné à Getafe, a rayonné au milieu et ouvert la marque (19e). Le meneur de jeu a ensuite fait la passe pour Lassana Diarra dont la frappe sans contrôle portait le score à 2-0 (47e). Celui qui n'a pas joué pendant un an a réussi un retour fracassant dans l'entrejeu. Batshuayi marquait un doublé pour débloquer son compteur et surmonter ses maladresses (56e, 90e), Ocampos y allait d'un retourné acrobatique (63e) et Alessandrini de son but (87e). Bref, l'OM a changé d'ère. . Saint-Etienne à l'arraché Après une victoire contre un petit club roumain en Europa League, les Verts avaient enchaîné deux revers et deux nuls (L1 et C3 confondues). Dimanche après-midi, ils ont décroché leur première victoire en championnat grâce à un but d'Hamouma, leur homme en forme, à Lorient. Mais ce fut à la 87e minute, au bout d'un match terne et alors que les Merlus étaient réduits à dix depuis la première minute, avec l'exclusion de leur gardien Lecomte. En dehors d'Hamouma, Saint-Etienne peine toujours autant dans le secteur offensif, et voudra se rassurer jeudi à domicile face aux Moldaves de Milsami Orhei en barrage retour de C3 (1-1 à l'aller) avant de recevoir Bastia, étonnant 2e du classement après sa démonstration contre Guingamp samedi (3-0). . Lyon et Lacazette à l'ombre Après une préparation turbulente et deux premiers matches moyens (0-0 contre Lorient, 1-0 à Guingamp), l'OL a confirmé ses difficultés actuelles en s'inclinant à domicile, face à des Rennais très défensifs (2-1) dont le but décisif fut, ironie du sort, signé Zeffane, à peine transféré de Lyon. Et un homme est au centre de la tourmente: Lacazette, meilleur joueur et buteur de la saison dernière (27 réalisations), a de nouveau livré une prestation sans aucun relief, et a même laissé sa place sous les sifflets de Gerland dès l'heure de jeu. Officiellement, il jouait diminué par une douleur au dos. N'empêche. "Il doit comprendre, par rapport à ce qu'il a montré la saison dernière, que les gens sont très exigeants vis-à-vis de lui, a lâché son entraîneur Hubert Fournier. Pour l'instant, il n'a pas la capacité à répondre à ce que l'on attend du meilleur buteur du dernier championnat. On sent bien que ce n'est pas le même Lacazette que la saison dernière". . PSG/Monaco, avant le choc Les deux clubs ne s'avancent pas de la même manière vers le premier choc de la saison, dimanche prochain en Principauté.

