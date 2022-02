Washington (AFP). Heureux événements au zoo de Washington: naissance de deux bébés pandas géants

Heureux événements au zoo de Washington: la panda géante Mei Xiang a donné naissance samedi soir à deux bébés qui volent la vedette à leur aînée Bao Bao, née il y a deux ans au zoo et coqueluche des visiteurs. On ne connaît ni leurs noms, ni s'il s'agit de mâles ou de femelles: les deux nouveaux nés font l'objet d'une surveillance "24 heures sur 24" de la part de la "l'équipe panda" du zoo, leur santé restant fragile. Le premier bébé, rose, sans poil et de la taille d'une souris adulte, a vu le jour samedi à 17H34 (21H34 GMT), a annoncé le zoo sur Twitter, suivi de la naissance du second panda à 22H07 (02H07 GMT dimanche) "A 06H30 (10H30 GMT) ce matin, nous avons échangé les bébés qui vont plutôt bien", a expliqué Donald Neiffer, chef vétérinaire du zoo lors d'une conférence de presse dimanche, précisant que l'un avait été placé auprès de sa mère Mei Xiang, tandis que le second recevait des soins sous incubateur. Et alternativement. Ils émettent des sons "très forts" et sont tous deux "très, très actifs", a-t-il ajouté. "Nous sommes satisfaits des progrès à ce stade et procéderons au prochain échange dans les prochaines heures". Les deux pandas géants subissent des examens de santé. "Ils n'ont presque aucun poil, sont incapables de réguler leur température et ont besoin de recevoir constamment des calories", a précisé M. Neiffer. S'il n'est pas rare qu'un panda mette au monde des jumeaux, "nous savons également qu'un bébé seul est bien plus susceptible de survivre que des jumeaux", a expliqué Copper Aitken-Palmer, vétérinaire au zoo, précisant que Mei Xiang était la troisième panda à mettre au monde des doublés aux Etats-Unis. - Panda mania - Le zoo gratuit de Washington connaît depuis deux ans une véritable panda mania grâce à l'attraction que représente la soeur aînée, Bao Bao, boule de poils noirs et blancs et véritable star. Mais il faudra du temps pour que les deux nouveaux nés deviennent aussi des vedettes, selon M. Nieffer: "on ne sait pas précisément quand on sera tiré d'affaire. C'est vraiment une période délicate. On doit s'assurer que ces bébés démarrent sur une bonne courbe de croissance" avant de les voir "se promener et se comporter comme des pandas normaux". Vingt-quatre minutes avant l'annonce de la première naissance, le zoo avait posté une courte vidéo de Mei Xiang perdant les eaux dans le petit enclos où elle avait été placée pour accoucher. Les deux bébés doivent être "réunis avec leur mère à terme", mais pour l'instant, celle-ci semble "avoir du mal" à gérer les deux, a confirmé Laurie Thompson, biologiste spécialiste des pandas géants, également à la conférence de presse. Une caméra sera placée dans la tanière de la mère qui y passera l'essentiel de son temps avec ses bébés. Mei Xiang, âgée de 17 ans -- l'espérance de vie moyenne d'un panda géant est d'un peu plus de 20 ans -- avait été inséminée en avril avec du sperme congelé prélevé sur Hui Hui, un panda géant vivant en Chine. Une seconde insémination avait été faite avec le sperme d'un panda géant du zoo de Washington. Des tests ADN vont être pratiqués afin de déterminer qui est le géniteur des bébés, dont le sexe devrait être connu d'ici trois à quatre semaines. En juillet, Mei Xiang, qui a déjà eu deux bébés ayant survécu, avait montré des signes de grossesse: dormant plus, mangeant moins, elle avait construit un nid et passait plus de temps dans sa tanière. Il y a deux ans, elle avait accouché d'un bébé mort-né quelques heures après la naissance de Bao Bao. Quelques mois plus tôt, elle avait aussi donné naissance à une petite femelle mais celle-ci était morte six jours plus tard en raison d'un problème au foie. Les naissances en captivité sont rares pour cette espèce en danger dont moins de 2.000 spécimens subsistent en liberté selon le World Wildlife Fund.

