Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 14 mars

voici les sorties d'albums de la semaine.



Louis Bertignac

Louis Bertignac sort un nouvel album aujourd'hui. C'est le 4ème album studio du chanteur en solo. 13 titres se trouvent sur son album « Grizzly (c'est vraiment moi) ». Pour le décrire le chanteur nous dit « C'est un album de rock... Un florilège de riffs de guitare ». Regardez le clip de « 22m2 » 1er extrait de cet album :,

Vidéo 1 en bas de l'article

Felipecha

C'est l'album de la confirmation pour Felipecha puisque c'est son 2ème qui sort aujourd'hui. Un 11 titres qui s'appelle « les lignes de fuite ». Un album plus pop, plus abouti et toujours aussi personnel du duo Charlotte et Philippe.Voici « London Shopping », 1er extrait de ce nouvel album :

Vidéo 2 en bas de l'article



Beth Ditto

On parle maintenant de Beth Ditto, la chanteuse de Gossip qui se lance dans l'aventure solo. Son 1er album n'en est pas vraiment un, c'est plutôt un aperçu de son univers puisqu'il contient 4 titres et est justement nommé « EP ». Certains lui reprochent sa trop grande ressemblance avec l'univers de Madonna, visible jusque dans ses clips, d'autres parlent au contraire d'hommage à la chateuse. Toujours est il que l'on retrouve toujours sa voix si particulière. Voici le 1er extrait : « I wrote the book » :

Vidéo 3 en bas de l'article



Pour les amateurs de musique festive, sachez aussi qu'aujourd'hui 3 albums font leur apparition: « Coming Out » des fatals picards (Vidéo 4 en bas de l'article), « Comment je suis devenu un voyageur » des ogres de barback (Vidéo 5 en bas de l'article), et « Odéon 10-14 » de La Ruda.