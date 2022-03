Sortir l'été en Basse-Normandie : mardi 25 août

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Hitman : agent 47». Agent 47 est un assassin génétiquement modifié pour être la parfaite machine à tuer. Sa dernière cible est une multinationale dont l'objectif est d'obtenir le secret de sa conception pour créer une armée de tueurs. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Dimanche, assitez aux Championnats de France de motocross et de side-car à l'ancienne à Bellême. Retrouvez plus de 200 pilotes en compétition Les Championnats de France de motocross et de side-car vintage c'est ce dimanche à Bellême. Plus d'infos ICI



Rendez-vous, ce dimanche à l'Aigle pour les dimanches après-midi sous les platanes. Concert gratuit des Pied's Trad, sous les platanes, rue Marcel Guiet. C'est ce dimanche à 17h. Retrouvez plus d'informations sur L'Aigle