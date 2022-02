A Rouen, 10 mois de prison pour cambriolage et violences contre policier

Le 23 juillet dernier, un homme escalade le balcon d'un appartement à Notre-Dame-de-Bondeville. Confronté aux habitants, il emporte avec lui plusieurs objets dont un ordinateur portable. Grâce à la description des victimes et de leur voisin, le suspect est retrouvé route de Dieppe à Déville-lès-Rouen. Interpellé, il est ramené au commissariat de Rouen où une dispute sur fond d'insultes éclate entre lui et un policier. Les coups pleuvent. Il est placé en détention provisoire jusqu'à son jugement vendredi 21 août.

Cambriolage ou

dette non réglée ?

Devant le tribunal, les versions divergent. Les victimes du cambriolage, lors de l'audition, évoquent des coups de poing portés à l'habitant et à son voisin. "Je ne les ai jamais frappés", assure pourtant le prévenu. De fait, ce dernier n'est pas poursuivi pour violences contre eux. Les victimes assurent également qu'une tablette, un téléphone portable et 1000€ leur ont été dérobés. "Je n'ai rien pris de tout ça", continue-t-il. Qui raconte sa version : "Ils avaient une dette de 300€ de cannabis. J'ai voulu aller les chercher. Comme ils ne voulaient pas me donner l'argent, j'ai emporté un ordinateur et une petite mallette."

"J'ai cru mourir"

Sur les violences commises au commissariat, là encore, pas de consensus. Tandis que le policier souligne l'attitude provocatrice du prévenu et explique avoir répondu à un coup de poing par un autre coup, le prévenu assure "être resté calme. Il m'a asséné des coups de poings et des coups de genou sur le crâne. J'ai cru mourir". Même si la photo du prévenu après l'altercation semble laisser deviner davantage qu'un simple coup à la tempe, la procureure, qui accuse le prévenu "de refaire l'histoire", réclame huit mois de prison ferme. Un réquisitoire suivi et même aggravé par le tribunal qui le condamne à 10 mois de prison ferme.