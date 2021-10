Sortir en région: lundi 14 mars 2011

On commence par le football 23ème journée de CFA ce week-end Avranches a fait match nul sur la pelouse de Fontenay, 0-0, Cherbourg et La Vitréenne se sont quittés sur un score 1 partout, enfin la CFA de Caen a également fait 1 partout face à Romorantin.

Le week-end prochain l'équipe caennaise reçoit Carquefou, Avranches reçoit Lorient et Cherbourg se déplacera à Viry-Chatillon.





Débutez la semaine en donnant votre sang pour sauver des vies aujourd'hui de 15h30 à 19h30 au complexe Chantereyne à Cherbourg, mais aussi à la salle des fêtes de Louvigny de 17h à 20h. Vendredi vous pourrez également faire don de votre sang de 15h à 19h à la salle polyvalente de St Denis le gaast,





Cherbourg va vibrer au rythme de la musique des gitans du Rajasthan demain soir au théâtre de la Butte à 20h45 et mercredi à 18h45 dans les salons de l'hotel de ville, un mélange de culture gitane, hindoue et musulmane, tant dans la musique que dans les costumes.





Demain soir Jamel Debbouze sera sur la scène du Zénith pour son nouveau stand-up, à 36 ans Jamel n'était pas remonté sur scène depuis 2004, alors il raconte tout dans ce nouveau spectacle, son amitié avec Nicolas Anelka, le Jamel Comedy Club, la politique et l'arrivée de son fils.

Jamel Debbouze est demain au Zénith.





Enfin cette semaine de nombreux concerts à ne pas manquer en Basse-Normandie comme le tremplin des jeunes charrue, Cali, Mes Souliers sont rouges, Gaëtan Roussel ou encore Lilly Wood and the Prick restez à l'écoute de Tendance Ouest pour tut savoir sur les événements bas-normands



