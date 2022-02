Bonsecours : trois individus retrouvés avec huit enjoliveurs dérobés

La brigade anti-criminalité a été contactée vendredi 21 août à 1h50 par le scentre d'information et de commandement suite à un appel 17. Des témoins ont aperçu trois individus en train de voler des enjoliveurs sur la rue de Verdun à Bonsecours. Les policiers sont arrivés sur le secteur et remarquent trois individus possédant des enjoliveurs rue de la Vieille Côte du Calvaire.

Retrouvé les mains noircies

Ils s'empressent de les interpeller. Ils ont sur eux huit enjoliveurs qu'ils ont subtilisé sur plusieurs véhicules. Les trois individus âgé de 19 et 20 ans et demeurant Rambouillet dans les Yvelines et Bonsecours expliquent qu'ils avaient bu à Rouen et auraient volé les enjoliveurs sur le chemin du retour pour Bonsecours.