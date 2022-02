Pékin (AFP). Tianjin: des niveaux de cyanure jusqu'à 356 fois supérieurs au seuil de tolérance

Des niveaux de cyanure jusqu'à 356 fois supérieurs au seuil de tolérance ont été relevés près du site des explosions survenues il y a une semaine à Tianjin, dans le nord de la Chine, ont annoncé jeudi les autorités. "Un niveau excessif de cyanure a été détecté dans huit points (d'eau) différents" à l'intérieur de la zone d'"isolement" délimitée autour du lieu des déflagrations, a indiqué le Bureau de protection environnementale de Tianjin. "Le niveau le plus élevé correspondait à 356 fois le seuil de tolérance", a-t-il précisé. Au total, des traces de cyanure ont été identifiées mercredi dans 25 points d'eau au sein de cette zone d'isolement. Sur seize autres points testés en-dehors, du cyanure a été détecté à six reprises et à chaque fois en-deçà des limites tolérées. L'entrepôt de produits chimiques d'où sont parties les explosions géantes dans la nuit du 12 août, sur la zone portuaire de Tianjin, contenait quelque 700 tonnes de cyanure de sodium, un composant hautement toxique, ont affirmé les autorités. Les craintes d'une contamination de grande ampleur restaient vives, renforcées par les précipitations tombées en début de semaine et par l'éventuelle présence d'autres produits dangereux sur le site, où de nombreux conteneurs étaient endommagés. - Au moins 114 morts - Le cyanure de sodium, sous forme de poudre cristalline, libère sous certaines conditions du cyanure d'hydrogène, un gaz asphyxiant et mortel en cas d'exposition prolongée. La télévision d'Etat CCTV a de son côté fait état d'un niveau moyen de cyanure 40 fois supérieur à la normale dans la poche d'eau qui remplissait le vaste cratère creusé dans le sol par les explosions. La catastrophe a fait au moins 114 morts, dévastant une section de la zone portuaire et des sites industriels ainsi que des complexes résidentiels environnants. Les autorités municipales se voulaient néanmoins rassurantes: "Toute l'eau polluée est contenue à l'intérieur de la zone d'isolement", a affirmé à la presse Tian Weiyong, un officiel chargé de l'environnement. "Et nous n'allons pas la pomper avant qu'elle ne soit nettoyée", a-t-il ajouté, sans autres détails. Les équipes de secours ont édifié des barrages de terre et de sable encadrant un périmètre de 100.000 m2 autour du lieu des déflagrations pour éviter toute fuite de composants toxiques, ont rappelé les autorités municipales. Elles continuent d'assurer que l'air et l'eau ailleurs dans la ville étaient "sans danger" pour les 15 millions d'habitants de Tianjin. Mais beaucoup de résidents riverains demeurent sceptiques et inquiets, et l'ONG environnementale Greenpeace a appelé à la prudence, réclamant la poursuite des tests. Dans le même temps, le président chinois Xi Jinping a appelé jeudi à ce que les responsables des explosions répondent de leurs actes. Dix responsables de l'entreprise à qui appartenait l'entrepôt incriminé ont déjà été arrêtés.

