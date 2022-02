Bangkok (AFP). Attentat de Bangkok: bien planifié, plus de 10 personnes impliquées

L'attentat de Bangkok, qui a tué 20 personnes lundi, a été bien planifié et "plus de 10 personnes" sont impliquées, a déclaré jeudi le chef de la police thaïlandaise à des journalistes. "Cette explosion a été préparée par des équipes", a déclaré le chef de la police nationale Somyot Poompanmoung, précisant que les préparatifs avaient pris plus d'un mois. "Je crois que ce réseau a des liens avec des gens en Thaïlande plus de 10 personnes ont été impliquées", a-t-il ajouté. L'attaque a eu lieu lundi en fin de journée devant le sanctuaire d'Erawan, situé en plein coeur du quartier commerçant de Chidlom. Jeudi matin, 67 personnes étaient toujours hospitalisées, dont 12 dans un état grave. D'après lui, une équipe a travaillé à la surveillance, une autre a fourni le matériel et une équipe était chargée de leur permettre de fuir les lieux. D'après le mandat d'arrêt émis mercredi, le principal suspect de l'attentat est un "étranger non identifié", grand, à la peau claire, portant des lunettes à monture noire. Il a été filmé en train de déposer un sac à dos sous un banc devant le sanctuaire quelques minutes avant l'explosion. La Thaïlande a annoncé jeudi matin qu'elle allait demander à Interpol de diffuser une "notice bleue", qui sert à recueillir des informations complémentaires sur l'identité, l'origine ou les activités des personnes.

