Côte Fleurie : un bus pour l'hôpital

C'est une nouveauté. Une desserte quotidienne du centre hospitalier de la Côte Fleurie, ouvert à l'automne 2009, est assurée depuis le début du mois d'avril. Ce service proposera aux patients et proches de patients un aller-retour en provenance de Honfleur et un aller-retour en provenance de Caen-Cabourg-Deauville, tous les jours de la semaine. L'arrivée au centre hospitalier est prévue en tout début d'après-midi et le retour se fera entre 16h30 et 17h. Les horaires précis seront prochainement communiqués par les Bus Verts.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire