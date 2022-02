Luxembourg (AFP). Grèce : la zone euro débloque une 1ère tranche d'aide de 23 milliards d'euros

Les ministres des Finances de la zone euro ont approuvé mercredi soir le déblocage d'une première tranche de l'aide à la Grèce, qui lui permettra de rembourser dès jeudi 3,4 milliards d'euros dus à la Banque centrale européenne, a annoncé dans un communiqué le Mécanisme européen de stabilité (MES). Le conseil d'administration du MES, composé des ministres des Finances des 19, "a approuvé le programme pour la Grèce", indique le communiqué. La Grèce va recevoir immédiatement une somme de 23 milliards d'euros, a confirmé une source proche du dossier. Les 19 attendaient, avant de donner leur feu vert définitif à ce versement, que les Parlement nationaux appelés à se prononcer sur le nouveau programme d'aide à la Grèce l'aient fait. Mercredi, le dernier obstacle a été levé avec le vote du Bundestag allemand en faveur de ce plan comportant une aide financière, sous forme de prêts, pouvant aller jusqu'à 86 milliards d'euros sur trois ans, accompagnée d'un mémorandum prévoyant de nombreuses mesures d'austérité et de réformes à mettre en oeuvre par Athènes. "Cet accord ouvre des perspectives à l'économie grecque et lui fournit une base pour une croissance soutenable", a commenté le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, cité dans le communiqué. Les ministres des Finances de la zone euro s'étaient mis d'accord vendredi sur une première tranche d'aide de 26 milliards d'euros. Le versement de 23 milliards d'euros se décompose en 10 milliards qui devront être placés dans un compte à part destiné à renflouer les banques grecques, et 13 milliards d'euros qui permettront à Athènes, dès jeudi, de rembourser 3,4 milliards d'euros à la BCE (dont 200 millions d'intérêt). Cette somme permettra aussi de rembourser les 7,16 milliards d'euros d'un prêt-relais, accordé par l'UE en juillet pour que la Grèce puisse honorer un précédent paiement à la BCE et rembourser ses arriérés à un autre grand créancier public, le Fonds monétaire international. Reste trois milliards d'euros sur cette première tranche, qui seront versés "avant fin novembre" a précisé mercredi le MES. Son Directeur général, l'Allemand Klaus Regling, avait précisé vendredi dernier, lors de la réunion de l'eurozone à Bruxelles, que le déboursement de ces 3 milliards serait conditionné à la mise en oeuvre des réformes votées par le Parlement grec. Le vice-président de la Commission européenne chargé de l'Euro, Valdis Dombrovskis, a estimé mercredi soir sur Twitter que "les autorités grecques ont une occasion de restaurer la stabilité financière", tout en rappelant que "la mise en oeuvre des réformes est ce qui importe en fin de compte". La part précise de l'aide financière provenant du MES dépendra de la décision du Fonds monétaire international, qui doit décider en octobre s'il participe ou non à ce programme, rappelle le MES dans son communiqué. Le FMI réclame à ses partenaires européens, en échange de sa participation, une réduction de la colossale dette grecque que ceux-ci refusent, en particulier l'Allemagne. La somme totale de l'aide versée à la Grèce, dont ses partenaires espèrent qu'elle n'atteindra pas la totalité des 86 milliards d'euros prévus, dépendra aussi du succès économique du pays et du résultat des privatisations qu'il doit mettre en oeuvre dans le cadre du mémorandum, rappelle le MES. La Grèce a déjà bénéficié de deux plans d'aide internationaux en 2010 et 2012, d'un total de 240 milliards d'euros.

