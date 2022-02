Washington (AFP). American Airlines va lancer une liaison charter entre Los Angeles et Cuba

La compagnie aérienne American Airlines a annoncé mardi qu'elle allait ouvrir une liaison charter hebdomadaire entre Los Angeles et La Havane en décembre, alors que la normalisation des relations entre les Etats-Unis et Cuba s'accélère. AA devient la deuxième grande compagnie aérienne américaine à prendre avantage de l'assouplissement des restrictions sur les voyages entre les deux pays. JetBlue a ouvert une liaison de charter entre New York et La Havane le mois dernier. American Airlines faisait déjà voler des charters vers l'île depuis 1991 à partir de la Floride, servant l'importante communauté d'origine cubaine. Le porte-parole du département d'Etat, John Kirby, a toutefois précisé que pour le cas de "liaisons aériennes régulières", qui seraient assurées par des compagnies américaines entre les Etats-Unis et Cuba, "aucune décision n'avait été encore prise" par l'administration américaine et que les discussions se poursuivaient avec le gouvernement cubain. Depuis le réchauffement diplomatique entre les deux anciens adversaires de la Guerre froide, les conditions de voyage ont été assouplies mais pour l'instant, seuls les Américains faisant partie de 12 catégories sont autorisés à se rendre à Cuba pour des raisons familiales, universitaires, culturelles, sportives ou religieuses. Les autres Américains sont toujours interdits de tourisme sur l'île même si l'ambassade des Etats-Unis à La Havane, fermée en 1961, a officiellement été rouverte vendredi dernier par le secrétaire d'Etat John Kerry qui a fait hisser le drapeau américain devant le bâtiment. La compagnie concurrente United Airlines a précédemment annoncé qu'elle aussi allait commencer des liaisons entre Houston au Texas et La Havane ainsi qu'entre Newark (près de New York) et la capitale cubaine.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire