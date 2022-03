Washington (AFP). Les Etats-Unis autorisent des liaisons par ferry vers Cuba

Le département du Trésor américain a annoncé mardi qu'il avait accordé des licences autorisant le transport de passagers par ferry entre les Etats-Unis et Cuba, une première en plus de 50 ans. "Quelques licences ont été accordées mardi" permettant l'exploitation de liaisons par ferry, a confirmé une porte-parole sans indiquer le nombre de permis accordés. Au moins une compagnie de Floride a confirmé être autorisée à lancer un service de ferry rejoignant Cuba, distante d'environ 150 km des côtes américaines. Depuis l'annonce en décembre d'un rapprochement diplomatique entre les Etats-Unis et Cuba, seuls les Américains faisant partie d'une douzaine de catégories sont autorisés à se rendre à Cuba pour des raisons familiales ou à des fins universitaires, culturelles, sportives ou religieuses. Les autres Américains sont toujours interdits de tourisme sur l'île tandis que les échanges commerciaux entre les deux pays sont soumis à un embargo toujours en vigueur depuis 1962. Les sanctions économiques et financières ont toutefois été levées en mars contre une soixantaine d'entreprises et d'individus commerçant avec l'île.

