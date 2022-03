Washington (AFP). Feu vert aux ferries vers Cuba: le détroit de Floride se rétrécit

Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir accordé des licences autorisant le transport de passagers par ferry entre les Etats-Unis et Cuba, une première en plus de 50 ans. "Quelques licences ont été accordées mardi" permettant l'exploitation de liaisons par ferry, a indiqué une porte-parole du département américain du Trésor à Washington sans indiquer le nombre de permis accordés. Deux compagnies de Floride ont confirmé être autorisées à lancer un service de ferry rejoignant Cuba, distante d'environ 150 km des côtes américaines. "C'est un grand pas en avant", a affirmé à l'AFP Joseph Hinson, président de la compagnie United Americas Shipping Services, basée à Miami, confirmant que son service de ferry vers Cuba avait désormais un feu vert. Il espère ouvrir la liaison en septembre ou octobre. Sur sa page Facebook, une autre compagnie, Havana Ferry Partners, a annoncé "une grande nouvelle" et "un événement historique" avec l'autorisation d'une nouvelle liaison entre quatre ports de Floride et Cuba. "Merci au président Barack Obama et à son leadership !", a écrit la compagnie, se félicitant du rapprochement entre les Etats-Unis et Cuba initié en décembre par le président démocrate américain après plus de 50 ans d'embargo à l'encontre de l'île communiste. Ces nouvelles facilités de transports s'ajoutent aux services aériens de charters qui disposaient déjà d'une autorisation générale de liaison et qui sont focalisés sur le transport de passagers américano-cubains allant visiter leurs familles. La compagnie JetBlue en a profité pour annoncer mardi un nouveau vol hebdomadaire de charters entre New York et la Havane, exploité en partenariat avec la compagnie Cuba Travel Services. Avec désormais cinq vols hebdomadaires aller-retour entre Cuba et la Floride via Tampa, Miami et Fort Lauderdale ainsi que New York, la compagnie de vols à bas prix entend se positionner déjà en leader sur une destination prometteuse même si pour l'instant les Américains sont toujours interdits de tourisme sur l'île. "Cuba jouera un jour un rôle important pour JetBlue dans le réseau des Caraïbes, une région où JetBlue est la compagnie aérienne la plus importante", a souligné la société dans un communiqué. Selon les tarifs publiés en février, le prix du voyage de 3H40 démarre commence chez Cuba Travel à 849 dollars, supérieur aux tarifs de destinations comparables dans les Caraïbes. Une autre compagnie, Marazul, offre également déjà des vols sur Cuba. Le gouverneur de l'Etat de New-York, Andrew Cuomo, s'est félicité de l'annonce d'un vol direct entre New York et Cuba "dans cette nouvelle ère entre les deux nations". Depuis le rapprochement historique initié en décembre entre Washington et La Havane, M. Cuomo a été le premier gouverneur américain à visiter l'île en avril, à la tête d'une délégation d'entrepreneurs américains, dont le représentant de la compagnie aérienne. Même si les conditions de voyage ont été assouplies depuis le dégel des relations diplomatiques, seuls les Américains faisant partie d'une douzaine de catégories sont autorisés à se rendre à Cuba pour des raisons familiales ou à des fins universitaires, culturelles, sportives ou religieuses. Les autres Américains sont toujours interdits de tourisme sur l'île tandis que les échanges commerciaux entre les deux pays sont soumis à un embargo toujours en vigueur depuis 1962. Parmi les mesures d'assouplissement déjà acquises, le plafond d'envoi d'argent depuis les Etats-Unis a été relevé de 500 à 2.000 dollars par trimestre et l'utilisation des cartes de crédit à Cuba a été autorisée.

