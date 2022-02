Paris (AFP). Ligue des champions: ManU-Bruges et Lazio-Leverkusen au menu des barrages

Manchester United, petit vainqueur (1-0) mais vainqueur tout de même de ses deux premiers matches de Championnat, accueille Bruges en barrages aller de la Ligue des champions mardi. Le club belge, qui a également remporté ses deux premières rencontres de championnat, a sorti le Panathinaïkos au tour précédent mais ne semble pas en mesure d'empêcher le retour mancunien dans les poules de C1. Les Red Devils nouvelle manière de Louis van Gaal (renforcés par Schweinsteiger, Schneiderlin etc.) pourraient plier l'affaire dès le match aller. L'avant-centre et capitaine Rooney, apparu hors de forme, en profitera-t-il pour se réveiller ? Affiche plus indécise, la Lazio, qui n'a pas repris en Serie A, reçoit mardi Leverkusen, qui a battu Hoffenheim 2-1 lors de la première journée de Bundesliga. - Monaco diminué - Mercredi, Monaco, privé de deux cadres (Kurzawa et Moutinho), effectuera un match aller périlleux à Valence mercredi (20h45) en barrage de Ligue des champions, alors que la veille Manchester United a la partie plus aisée en recevant Bruges. Ce barrage (matches retour les 25 et 26 août) constitue le dernier obstacle avant la lucrative phase de groupes. Les clubs éliminés en barrages sont reversés dans les poules d'Europa League. Mais passer l'automne dans la grande Europe représente une fin en soi pour tous les clubs engagés en barrages, et au premier chef Monaco, quart-de-finaliste de l'épreuve la saison passée, et Manchester United, après une saison sans compétition européenne. Tout allait bien pour l'ASM, avec une victoire renversante à Nice (2-1) pour la journée inaugurale de Ligue 1. Mais la machine s'est grippée vendredi dernier, avec un nul concédé à domicile face à Lille (0-0) et la sortie sur blessure de son homme en forme, l'arrière gauche Layvin Kurzawa, et de son meneur de jeu, Joao Moutinho. Leonardo Jardim dispose d'une certaine profondeur de banc, mais ces deux joueurs-là sont particuliers dans l'effectif, au regard de leur profil et de leur niveau. L'entraîneur portugais devra user de toute sa science tactique pour pallier leur absence. Si le déplacement est dangereux pour les Monégasques, c'est parce que Valence aime les clubs français: en 20 matches joués contre eux sur la scène européenne, la formation espagnole n'en a perdu que deux. L'avantage historique est contre-balancé par une donnée conjoncturelle: le championnat espagnol ne reprend que le week-end prochain et Valence, où évoluent notamment Feghouli et Negredo, n'a gagné aucun de ses trois matches de préparation du mois d'août. Programme (heures françaises): Mardi (18h00) Astana (KAZ) - Apoel Nicosie (CYP) (20h45) BATE Borisov (BLR) - Partizan Belgrade (SRB) Lazio Rome (ITA) - Bayer Leverkusen (GER) Manchester United (ENG) - FC Bruges (BEL)

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire